NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für UPS von 200 auf 199 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Brian Ossenbeck reduzierte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Prognose für den Gewinn je Aktie im kommenden Jahr etwas. Dies reflektiere die Aussicht auf geringere Frachtvolumen und höhere Kosten im zweiten Halbjahr 2022. Insgesamt aber agiere der Logistikkonzern in einem herausfordernden Umfeld solide./la/ajx