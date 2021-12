NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat UPS in einem Ausblick für die US-Transport- und Logistikbranche 2022 auf "Overweight" mit einem Kursziel von 240 US-Dollar belassen. Das neue Managementteam des Paketdienstes UPS fokussiere sich darauf, das aktuelle Netzwerk zu optimieren, gezielt zu investieren und zu wachsen, schrieb Analyst Brian Ossenbeck in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ck/jha/