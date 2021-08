Aktie in diesem Artikel va-Q-tec AG 27,25 EUR

Analysen Hier für 0 € handeln FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Kepler Cheuvreux hat Va-Q-Tec von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 35 auf 32 Euro gesenkt. Der Hersteller von Thermoboxen und Container zum Transport von temperatursensiblen Gütern habe einen vorsichtigen Ausblick für das zweite Halbjahr gegeben, was aber auch mit der Überauslastung der Kapazitäten im zweiten Quartal zusammenhänge, schrieb Analyst Olivier Calvet in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Grundsätzlich seien die Aussichten für die Geschäfte rund um Behältnisse für Corona-Impfstofftransporte gut mit Blick auf die Schwellenländer. Das sollte die Aktien stützen./mis/bek

