NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Valeo nach Zahlen zum dritten Quartal von 38 auf 36 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Der Automobilzulieferer habe hervorragend abgeschnitten und setze seine Pläne rasant um, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Es gebe in Nordamerika und China klare Kurstreiber wie das Geschäft mit Komfort- und Fahrassistenzsystemen. Diese Treiber sollten in der zweiten Jahreshälfte auch den Gewinn ankurbeln. Das niedrigere Kursziele reflektiere unter anderem die negativen Auswirkungen des Streiks bei General Motors./la/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.10.2019 / 07:26 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.10.2019 / 08:12 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.