Valeo SA Aktie
Marktkap. 3,02 Mrd. EURKGV 14,36
WKN A2ALDB
ISIN FR0013176526
Symbol VLEEF
Valeo SA Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Valeo nach Zahlen für 2025 von 11 auf 14 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Wachstum des Autozulieferers verschiebe sich zwar ins Jahr 2027, schrieb Romain Gourvil am Freitagabend. Eine Restrukturierung dürfte aber in diesem Jahr die Profitabilität erhöhen. Unterstützend wirke zudem die Dynamik bei den Aufträgen./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 17:10 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Valeo SA Buy
|Unternehmen:
Valeo SA
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
14,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
11,73 €
|Abst. Kursziel*:
19,35%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
11,70 €
|Abst. Kursziel aktuell:
19,66%
|
Analyst Name:
Romain Gourvil
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
13,37 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Valeo SA
|10:46
|Valeo SA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.02.26
|Valeo SA Market-Perform
|Bernstein Research
|27.02.26
|Valeo SA Equal Weight
|Barclays Capital
|27.02.26
|Valeo SA Hold
|Deutsche Bank AG
|23.01.26
|Valeo SA Hold
|Jefferies & Company Inc.
