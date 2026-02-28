DAX 24.671 -2,4%ESt50 5.988 -2,5%MSCI World 4.529 -0,6%Top 10 Crypto 8,5390 +3,8%Nas 22.668 -0,9%Bitcoin 56.274 +0,7%Euro 1,1699 -0,7%Öl 78,96 +8,9%Gold 5.398 +2,3%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Valeo nach Zahlen für 2025 von 11 auf 14 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Wachstum des Autozulieferers verschiebe sich zwar ins Jahr 2027, schrieb Romain Gourvil am Freitagabend. Eine Restrukturierung dürfte aber in diesem Jahr die Profitabilität erhöhen. Unterstützend wirke zudem die Dynamik bei den Aufträgen./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 17:10 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Valeo SA Buy

Unternehmen:
Valeo SA		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
14,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
11,73 €		 Abst. Kursziel*:
19,35%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
11,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
19,66%
Analyst Name:
Romain Gourvil 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
13,37 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

