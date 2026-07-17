Valeo SA Aktie
Marktkap. 3,21 Mrd. EURKGV 14,18 Div. Rendite 3,78%
WKN A2ALDB
ISIN FR0013176526
Symbol VLEEF
Valeo SA Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Valeo von 14 auf 15 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Romain Gourvil lobte am Freitag im Nachgang der jüngsten Geschäftszahlen des Autozulieferers dessen solide Margenentwicklung und die starke Generierung von Barmitteln im ersten Halbjahr./rob/ajx/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 05:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ismagilov / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Valeo SA Buy
|Unternehmen:
Valeo SA
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
15,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
13,93 €
|Abst. Kursziel*:
7,68%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
13,73 €
|Abst. Kursziel aktuell:
9,29%
|
Analyst Name:
Romain Gourvil
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
14,31 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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