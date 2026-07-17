DAX 24.937 +0,7%ESt50 6.249 +0,6%MSCI World 4.782 +0,0%Top 10 Crypto 8,5225 +1,0%Nas 25.138 -2,2%Bitcoin 57.093 -0,1%Euro 1,1383 +0,0%Öl 97,64 -3,0%Gold 4.059 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F Deutsche Telekom 555750 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y Alphabet A (ex Google) A14Y6F Volkswagen (VW) vz. 766403 Lufthansa 823212 Micron Technology 869020 Deutsche Bank 514000 Microsoft 870747 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Neue US-Zölle: DAX höher -- VW meldet schwache Zahlen -- SAP übertrifft Erwartungen -- Novo Nordisk, RENK und Co., Intel, DroneShield, Oracle, Allianz, HSBC, Tesla, BMW im Fokus
Top News
ATOSS Software-Aktie kräftig im Plus: Cloud-Geschäft treibt Wachstum, Margen-Prognose bestätigt ATOSS Software-Aktie kräftig im Plus: Cloud-Geschäft treibt Wachstum, Margen-Prognose bestätigt
Sanofi stellt Entwicklung von Amlitelimab bei Neurodermitis ein - Aktie fällt Sanofi stellt Entwicklung von Amlitelimab bei Neurodermitis ein - Aktie fällt
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Valeo SA Aktie

Kaufen
Verkaufen
Valeo SA Aktien-Sparplan
13,73 EUR -0,29 EUR -2,03 %
STU
13,64 EUR -0,18 EUR -1,27 %
GVIE
finanzen.net zero
Valeo SA jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 3,21 Mrd. EUR

KGV 14,18 Div. Rendite 3,78%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A2ALDB

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FR0013176526

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol VLEEF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Valeo SA Buy

13:11 Uhr
Valeo SA Buy
Aktie in diesem Artikel
Valeo SA
13,73 EUR -0,29 EUR -2,03%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Valeo von 14 auf 15 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Romain Gourvil lobte am Freitag im Nachgang der jüngsten Geschäftszahlen des Autozulieferers dessen solide Margenentwicklung und die starke Generierung von Barmitteln im ersten Halbjahr./rob/ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 05:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ismagilov / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Valeo SA Buy

Unternehmen:
Valeo SA		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
15,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
13,93 €		 Abst. Kursziel*:
7,68%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
13,73 €		 Abst. Kursziel aktuell:
9,29%
Analyst Name:
Romain Gourvil 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
14,31 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Valeo SA

13:11 Valeo SA Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.07.26 Valeo SA Market-Perform Bernstein Research
23.07.26 Valeo SA Hold Jefferies & Company Inc.
22.06.26 Valeo SA Hold Deutsche Bank AG
08.06.26 Valeo SA Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Valeo SA

finanzen.net CAC 40-Titel Valeo SA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Valeo SA von vor 3 Jahren verloren
finanzen.net CAC 40-Papier Valeo SA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Valeo SA von vor einem Jahr abgeworfen
finanzen.net CAC 40-Papier Valeo SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Valeo SA von vor 10 Jahren eingebracht
finanzen.net CAC 40-Papier Valeo SA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Valeo SA von vor 5 Jahren verloren
finanzen.net Analysten sehen bei Valeo SA-Aktie Potenzial
finanzen.net CAC 40-Papier Valeo SA-Aktie: So viel Verlust hätte eine Valeo SA-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
finanzen.net CAC 40-Papier Valeo SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Valeo SA von vor einem Jahr eingebracht
finanzen.net CAC 40-Wert Valeo SA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Valeo SA von vor 10 Jahren verloren
RSS Feed
Valeo SA zu myNews hinzufügen