Goldman Sachs Group Inc.

Valeo SA Neutral

15:06 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Valeo vor Halbjahreszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Analyst Philipp Konig äußerte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Präferenz für die Aktie des Autozulieferers Forvia. Bei beiden Unternehmen rechnet er damit, dass im ersten Halbjahr das untere Ende der Zielspannen für die Margen erreicht wurde. Das Wachstum von Valeo im zweiten Quartal sollte zwar etwas über dem von Autoherstellern gelegen haben; aber im Zulieferbereich dürfte es nach seiner These unter den bewerteten Branchentiteln am niedrigsten ausfallen./tih/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.06.2023 / 07:34 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

