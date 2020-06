NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Valeo nach einer Investorenkonferenz von 17 auf 20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der französische Autozulieferer habe seine Fixkosten genau unter die Lupe genommen, weshalb sich die Margen im kommenden Jahr erholen dürften, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./tav/jha/