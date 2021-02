NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Valeo vor Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Der Autozulieferer könnte beim Cash Free Flow in diesem Jahr überraschen, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Mittwoch vorliegenden Prognose. Angesichts der bestehenden Unwägbarkeiten dürfte es dem Unternehmen schwer fallen, für 2021 einen genauen Ausblick zu geben./mf/edh