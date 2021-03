NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Valeo von 35 auf 33 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Er habe seine Schätzungen für Abschreibungen 2021/22 angehoben und infolge dessen seine operative Ergebnisprognose (Ebit) für den Autozulieferer um zehn Prozent gesenkt, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Montag vorliegenden Studie./gl/ck