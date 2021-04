NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Valeo nach Umsatzzahlen zum ersten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Die Erlöskennziffern des französischen Autozulieferers seien um zwei Prozent höher als vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Mittwoch vorliegenden Ersteinschätzung./edh/he