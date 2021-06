NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Valeo auf "Overweight" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Angesichts der europäischen Autoabsatzentwicklung im Mai habe er seine Gewinnschätzungen für den französischen Zulieferer bis 2022 leicht nach unten korrigiert, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Montag vorliegenden Studie./la/gl