NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Valeo angesichts der vollständigen Übernahme eines Gemeinschaftsunternehmens mit Siemens auf "Overweight" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Alles in allem begrüße er die strategische Entscheidung, endlich die Kontrolle über das Joint Venture zu erlangen, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Schritt öffne die Tür für weitere Kooperationen mit anderen Automobilherstellern wie Renault./tih/eas