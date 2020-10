Aktie in diesem Artikel Valeo SA 25,73 EUR

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Valeo auf "Sell" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Sie habe wegen stärker als erwartet fallender Margen - vor allem im laufenden Jahr - ihre Schätzungen für den Autozulieferer überarbeitet, schrieb Analystin Gungun Verma in einer am Montag vorliegenden Studie. Sie gehe nun von einer stotternderen Erholung in Europa sowie nicht ausreichend aufgefangener Fixkosten aus./ck/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2020 / 21:43 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.