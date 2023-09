Goldman Sachs Group Inc.

Valeo SA Sell

09:11 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Valeo von "Neutral" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel auf 17 Euro belassen. Es sei die generelle Auffassung von Anlegern, dass die europäische Automobilindustrie vor einer Phase gedämpfter Absatz- und Preisentwicklungen stehe, schrieb Analyst George Galliers in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Er gehe aber konstruktiver an den Sektor heran. Im Zulieferbereich müssten Anleger jedoch selektieren. Valeo gehöre zu einer Gruppe, für die er wegen eines begrenzten Margenpotenzials und eines hohen Forschungs- und Entwicklungsbedarfs weniger optimistisch sei./tih/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2023 / 04:59 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com