NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Vantage Towers mit "Buy" und einem Kursziel von 33 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der von Vodafone an die Börse gebrachte Anteil des Sendemasten-Betreibers biete eine attraktive Möglichkeit, in das unterbewertete, aber sich in beschleunigter Entwicklung befindliche europäische Sendemasten-Geschäft einzusteigen, schrieb Analyst Andrew Lee in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zugleich verwies er darauf, dass seine Wachstumserwartungen über den mittelfristigen Zielen von Vantage Towers lägen./ck/tih