Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Vantage Towers nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Die Ergebnisse des vierten Geschäftsquartals wie auch die Signale für das neue Jahr entsprächen den Erwartungen, schrieb der Analyst Andrew Lee in einer am Montag vorliegenden Studie. Die maue Profitabilität des Sendemasten-Betreibers könnte zwar enttäuschen, sollte aber eigentlich bekannt sein./ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.05.2021 / 08:04 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.