NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Vantage Towers nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Der erste Zwischenbericht seit dem Börsengang sei solide ausgefallen, schrieb Analyst Giles Thorne in einer ersten Reaktion am Montag. Die Bestätigung der zum Börsengang gemachten Versprechen untermauere die jüngste Neubewertung der Papiere des Sendemasten-Betreibers./ag/ck