NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Vantage Towers auf "Buy" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Dies schrieb Analyst Jerry Dellis in einer am Freitag vorliegenden Studie anlässlich des Vertrags mit 1&1 für deren Mobilfunknetz. Die Laufzeit sei mit 20 Jahren eher kurz, so der Experte./ag/gl