NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Vantage Towers nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Das dritte Quartal des Funkmastenbetreibers sei durchwachsen ausgefallen, schrieb Analyst Jerry Dellis in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Die Probleme in den Lieferketten dürften sich fortsetzen und auch das vierte Quartal noch in Mitleidenschaft ziehen./mf/ajx