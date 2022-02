NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Vantage Towers auf "Buy" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Der jüngste Zwischenbericht des Mobilfunkturm-Betreibers zeige, dass das Umsatzwachstum und der Zuwachs an Mietverträgen den Erwartungen entsprechen, schrieb Analyst Jerry Dellis in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/jha/