Aktie in diesem Artikel Vantage Towers 25,82 EUR

-2,93% Charts

News

Analysen Aktie in diesem Artikel anzeigen Vantage Towers 25,82 EUR -2,93% Charts

News

Analysen Hier für 0 € handeln HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Vantage Towers von 33 auf 26 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Mutter Vodafone habe es eilig, einen Käufer für einen Großteil ihrer Beteiligung an der Funkturmgesellschaft zu finden, schrieb Analyst Usman Ghazi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Sollte es dadurch nicht zu einem Pflichtangebot für die Minderheitsanteile kommen, sieht er Abwärtsrisiken bis etwa 22 bis 24 Euro je Aktie. Im anderen Fall ergäbe sich Potenzial bis 27 bis 29 Euro./ag/gl

Werbung

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2022 / 16:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.