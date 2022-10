Aktie in diesem Artikel Vantage Towers 26,22 EUR

Analysen Hier für 0 € handeln NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Vantage Towers auf "Neutral" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Dies könnte bedeuten, dass Vodafone nun doch bereit sei, die Kontrolle abzugeben, schrieb Analyst Andrew Lee am Montag in einer Reaktion auf Meldungen zu möglichen Beteiligungsplänen der Telekomkonzerne American Tower Corp und Cellnex . Auch das Interesse privater Investoren könnte hoch sein. Sie könnten auch weniger wettbewerbsrechtliche Probleme haben./ag/men

