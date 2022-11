NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Vantage Towers auf "Neutral" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Der Einstieg der Finanzinvestoren GIP und KKR bei Vodafones Funkturmtochter sei positiv für den britischen Telekomkonzern, aber auch für Vantage Towers, schrieb Analyst Andrew Lee in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Denn die Aktionäre des Betreibers von Funktürmen könnten sich über einen 15-prozentigen Aufschlag auf den Aktienkurs freuen./bek/gl