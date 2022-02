NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vantage Towers nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Die Finanzzahlen des Funkmastenbetreibers zum dritten Quartal seines Geschäftsjahres hätten den Erwartungen entsprochen, schrieb Analyst Akhil Dattani in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Die Leistungskennzahlen wirkten dagegen geringfügig schwächer. Den Ausblick habe das Unternehmen dafür bestätigt./mf