LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Vantage Towers auf "Overweight" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Analyst Simon Coles sieht die Aktie des Funkmastenbetreibers in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie positiv. 2022 könnte sich als Jahr des Wandels für das Unternehmen erweisen. Allerdings bleibe Cellnex sein Favorit in der Branche./gl/ag