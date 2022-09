NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vantage Towers auf "Underweight" mit einem Kursziel von 27 Euro belassen. Die britische Mutter Vodafone scheine ihre Verkaufspläne für die Funkturmtochter wieder aufzufrischen, schrieb Analyst Akhil Dattani in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit Blick auf Berichte, wonach der Konzern zu einer Bieterauktion geladen habe und Finanzinvestoren Interesse zeigen sollen. Ein Verkauf scheine die einzige Option derzeit zu sein, um Anteile zu versilbern, urteilte der Experte. Schließlich hätten es die Briten nicht geschafft, eine Fusion mit Towerco (Deutsche Telekom) zu erreichen. Und auch der Orange-Konzern mit seinem Funkturmgeschäft Totem scheine zumindest kurzfristig kein Interesse zu haben./tav/tih