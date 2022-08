Aktie in diesem Artikel Varta AG 74,78 EUR

Aktie in diesem Artikel anzeigen Varta AG

Analysen Hier für 0 € handeln NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Varta nach einer Ausblickssenkung auf "Buy" mit einem Kursziel von 102 Euro belassen. Die neuen Jahresziele des Batterieherstellers implizierten zwar für die Konsensschätzung des operativen Ergebnisses (Ebitda) ein 15-prozentiges Abwärtspotenzial, schrieb Analyst Philipp Konig in einer am Montag vorliegenden Studie. Er habe indes mit Investoren gesprochen, denen zufolge der alte Ausblick ein sehr ambitioniertes Wachstum im zweiten Halbjahr beinhaltet habe. Deshalb dürften die Anlegererwartungen schon vor der Ausblickssenkung unter den ursprünglichen Zielen gelegen haben. Als Belastung für die Aktie sieht er die Nachricht trotzdem./gl/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.08.2022 / 02:01 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.