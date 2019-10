HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Berenberg hat die Einstufung für Varta nach einer Konferenz der Privatbank auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. In München seien die 186 wichtigsten, in Deutschland börsennotierten Midcap-Unternehmen vertreten gewesen, und die Präsentation des Batterieherstellers Varta habe mit am meisten begeistert, schrieb Analystin Charlotte Friedrichs in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Unternehmen profitiere weiterhin von einer positiven Nachtfrageentwicklung und bereite sich darauf vor, die Produktionskapazitäten für die Herstellung von Lithium-Ionen-Batterien über das zuvor verkündete Ziel hinaus zu erweitern./la/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2019 / 17:30 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.