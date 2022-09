HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Varta nach dem Rücktritt von Herbert Schein als Vorstandschef auf "Buy" mit einem Kursziel von 53 Euro belassen. Die Entscheidung könnte in Vorbereitung auf neue Entwicklungsprojekte und einen anschließenden Aufbau zusätzlicher Kapazitäten getroffen worden sein, schrieb Analyst Robert-Jan van der Horst in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Zeitpunkt könnte ein Hinweis auf Fortschritte bei den Verhandlungen mit einem potenziellen zweiten großen Automobilkunden des Batterieherstellers sein./edh/men