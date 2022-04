Enel erweitert Solarmodul-Fabrik in Italien mittels EU-Unterstützung. Geschäfte von Santander florieren. Stellantis strukturiert Finanzierungen um - Software-Einheit in Rüsselsheim geplant. Euroapi-Aktie ab 6. Mai an Pariser Börse. Offenbar mehrere Interessenten für ProSiebenSat.1-Tochter. Salzgitter betont entscheidende Rolle von Erdgas für Produktion. Volkswagen Bratislava pausiert Produktion wegen Ukraine-Krieg für eine Woche.