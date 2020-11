HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat Varta nach Quartalszahlen, Jahreszielen und einer Informationsveranstaltung mit dem Finanzchef auf "Hold" mit einem Kursziel von 125 Euro belassen. Analyst Christian Sandherr passte in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebitda) des Batterieherstellers nach oben an und sprach von einem starken Quartal. Es sei aber noch zu früh, um die Aktie zu kaufen./ck/ajx