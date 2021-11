HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Warburg Research hat die Einstufung für Varta auf "Hold" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen. Die Nachfrage nach Kopfhörerbatterien sei rückläufig, was aber an Lieferengpässen liege, unter denen Varta-Kunden litten, schrieb Analyst Robert-Jan van der Horst in einer am Freitag vorliegenden Studie. Infolge des Kursrutsches nach der Gewinnwarnung des Unternehmens seien kurzfristige Risiken und die langfristigen Perspektiven angemessen in den Aktien eingepreist./mis/eas