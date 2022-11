NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Varta nach Quartalszahlen von 45 auf 30 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Batteriehersteller sei bei Umsatz und bereinigtem operativen Ergebnis hinter den eigenen Zielen und den Konsensschätzungen zurückgeblieben, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Nach wie vor leide Varta unter steigenden Energie- und Rohstoffpreisen. Kernpunkt seien aber die neuen Ziele, die wegen einer Nachfrageschwäche einen deutlich negativen Einfluss auf die Ergebnisse signalisierten./ck/he