Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Varta auf "Reduce" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Wie Analyst William Mackie in einer am Dienstag vorliegenden Studie schrieb, stecken in den neuen schnurlosen "Beats Studio Buds" des wichtigen Varta-Kunden Apple Batterien der chinesischen Konkurrenz. Dies untermauere den zunehmenden Wettbewerbsdruck bei Mikrobatterien. Mackie sieht gewisse Risiken mit Blick auf das künftige Wachstum und die Preisentwicklung der für Varta besonders wichtigen Akkus./tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.