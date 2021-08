HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Warburg Research hat die Einstufung für Varta nach Zahlen für das zweite Quartal auf "Sell" mit einem Kursziel von 83 Euro belassen. Der Batteriekonzern habe seine Erwartungen verfehlt, schrieb Analyst Robert-Jan van der Horst in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Unternehmen habe aber die Jahresprognosen bestätigt und setze dabei auf eine anziehende Geschäftsentwicklung im Bereich True Wireless Stereo Headsets (TWS). Gerade dieser Markt verliere aber an Schwung und sei zudem zunehmend härter umkämpft, erklärte der Analyst./mis/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.08.2021 / 08:15 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.08.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben