VERBIO Vereinigte BioEnergie Aktie

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Verbio fast verdoppelt auf 29,40 Euro und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Analyst Michael Kuhn rechnet damit, dass sich das Biokraftstoffunternehmen höhere Ziele stecken kann. Die Anlagestory habe sich enorm verbessert angesichts eines günstigeren regulatorischen Umfelds und positiver Entwicklung der Rohstoffpreise, schrieb der Experte in seiner am Mittwoch vorliegenden Empfehlung./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 08:02 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
29,40 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
12,09 €		 Abst. Kursziel*:
143,18%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
25,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
15,29%
Analyst Name:
Michael Kuhn 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
25,20 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

09:31 VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy Deutsche Bank AG
13.01.26 VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold Jefferies & Company Inc.
13.11.25 VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold Deutsche Bank AG
26.09.25 VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold Deutsche Bank AG
24.09.25 VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

dpa-afx Analystenstimme Ausbruchsversuch der VERBIO-Aktie nach Kaufempfehlung Ausbruchsversuch der VERBIO-Aktie nach Kaufempfehlung
finanzen.net Börse Frankfurt: SDAX legt am Mittag den Rückwärtsgang ein
dpa-afx WDH/AKTIE IM FOKUS: Ausbruchsversuch von Verbio nach Kaufempfehlung
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank hebt Verbio auf 'Buy' und Ziel auf 29,40 Euro
finanzen.net Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX zeigt sich zum Start des Mittwochshandels leichter
finanzen.net Ausblick: VERBIO Vereinigte BioEnergie zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
finanzen.net Börse Frankfurt in Grün: SDAX auf grünem Terrain
finanzen.net Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX verbucht schlussendlich Abschläge
finanzen.net Handel in Frankfurt: SDAX präsentiert sich schlussendlich leichter
EQS Group EQS-AFR: Verbio SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-DD: Verbio SE: Alexander von Witzleben, 100 put contracts (10,000 shares) on Verbio SE ordinary shares, strike price EUR 16.00, expiring 12/2026, written and sold at EUR 2,50 each 100 put ...
EQS Group EQS-DD: Verbio SE: Herr Alexander von Witzleben, 100 put contracts (10,000 shares) on Verbio SE ordinary shares, strike price EUR 18.00, expiring 12/2026, written and sold at EUR 3,50 each
EQS Group EQS-News: Verbio SE: Solid start in Q1 2025/26; forecast for 2025/26 confirmed
EQS Group EQS-AFR: Verbio SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-News: Verbio SE: Verbio confirms preliminary EBITDA result for 2024/25 and expects significant recovery in FY 2025/26
EQS Group EQS-Adhoc: Verbio SE: Suspension of dividend for the financial year 2024/25
EQS Group EQS-DD: Verbio SE: Herr Alexander von Witzleben, Disposal of 300 short put contracts on Verbio SE ordinary shares; strike price EUR 12.00, Due date 12/2025
