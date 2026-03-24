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WKN A0JL9W

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ISIN DE000A0JL9W6

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Symbol VBVBF

Deutsche Bank AG

VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy

12:21 Uhr
VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
Aktie in diesem Artikel
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
41,54 EUR 2,34 EUR 5,97%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Verbio von 29,60 auf 40,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Bei dem Biosprit-Hersteller gebe es viel Rückenwind, schrieb Michael Kuhn in einer am Mittwoch vorliegenden Studie, in der er auf positive Aussagen im Rahmen einer Roadshow hinwies. Verbio scheine gut aufgestellt zu sein, um von einer verschärften Regulierung und der steigenden Nachfrage nach Biokraftstoffen zu profitieren./rob/tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 07:50 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Verbio

Zusammenfassung: VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy

Unternehmen:
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
40,50 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
28,37 €		 Abst. Kursziel*:
42,76%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
41,54 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-2,50%
Analyst Name:
Michael Kuhn 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
32,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

12:21 VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy Deutsche Bank AG
06.03.26 VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold Jefferies & Company Inc.
12.02.26 VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold Jefferies & Company Inc.
11.02.26 VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy Deutsche Bank AG
13.01.26 VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold Jefferies & Company Inc.
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EQS Group EQS-AFR: Verbio SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-DD: Verbio SE: Alexander von Witzleben, 100 put contracts (10,000 shares) on Verbio SE ordinary shares, strike price EUR 16.00, expiring 12/2026, written and sold at EUR 2,50 each 100 put ...
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EQS Group EQS-News: Verbio SE: Solid start in Q1 2025/26; forecast for 2025/26 confirmed
EQS Group EQS-AFR: Verbio SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-News: Verbio SE: Verbio confirms preliminary EBITDA result for 2024/25 and expects significant recovery in FY 2025/26
EQS Group EQS-Adhoc: Verbio SE: Suspension of dividend for the financial year 2024/25
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