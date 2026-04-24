VERBIO Vereinigte BioEnergie Aktie
Marktkap. 2,46 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A0JL9W
ISIN DE000A0JL9W6
Symbol VBVBF
VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Verbio von 40,5 auf 42 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Biodiesel sei im aktuellen Umfeld erstmals günstiger als fossiler Dieselkraftstoff, schrieb Michael Kuhn in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Das günstige Marktumfeld werde ergänzt durch wegweisende politische Entscheidungen, die langfristiges Potenzial untermauerten./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 08:11 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Verbio
Zusammenfassung: VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Unternehmen:
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
42,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
28,37 €
|Abst. Kursziel*:
48,04%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
39,26 €
|Abst. Kursziel aktuell:
6,98%
|
Analyst Name:
Michael Kuhn
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
33,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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