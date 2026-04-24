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Marktkap. 2,46 Mrd. EUR

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WKN A0JL9W

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ISIN DE000A0JL9W6

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Symbol VBVBF

Deutsche Bank AG

VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy

10:26 Uhr
VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
Aktie in diesem Artikel
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
39,26 EUR -0,02 EUR -0,05%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Verbio von 40,5 auf 42 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Biodiesel sei im aktuellen Umfeld erstmals günstiger als fossiler Dieselkraftstoff, schrieb Michael Kuhn in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Das günstige Marktumfeld werde ergänzt durch wegweisende politische Entscheidungen, die langfristiges Potenzial untermauerten./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 08:11 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Verbio

Zusammenfassung: VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy

Unternehmen:
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
42,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
28,37 €		 Abst. Kursziel*:
48,04%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
39,26 €		 Abst. Kursziel aktuell:
6,98%
Analyst Name:
Michael Kuhn 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
33,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

10:26 VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy Deutsche Bank AG
25.03.26 VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy Deutsche Bank AG
06.03.26 VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold Jefferies & Company Inc.
12.02.26 VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold Jefferies & Company Inc.
11.02.26 VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy Deutsche Bank AG
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