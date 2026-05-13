Deutsche Bank AG

VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy

10:01 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Verbio nach Zahlen mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Buy" belassen. Der Biosprithersteller habe ein starkes drittes Geschäftsquartal hinter sich, schrieb Michael Kuhn in seiner am Donnerstag vorliegenden Reaktion./mis/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Verbio