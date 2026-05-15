Deutsche Bank AG

VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy

12:31 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Verbio mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Buy" belassen. Der Biokraftstoffhersteller habe starke Zahlen zum abgelaufenen Quartal vorgelegt, hieß es in dem am Montag vorliegenden Kommentar. Vor allem das operative Ergebnis (Ebitda) habe positiv überrascht./rob/niw/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2026 / 07:50 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Verbio