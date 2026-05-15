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VERBIO Vereinigte BioEnergie Aktie

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Marktkap. 2,53 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,00%
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WKN A0JL9W

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ISIN DE000A0JL9W6

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Symbol VBVBF

Deutsche Bank AG

VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy

12:31 Uhr
VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
Aktie in diesem Artikel
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
38,56 EUR -0,88 EUR -2,23%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Verbio mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Buy" belassen. Der Biokraftstoffhersteller habe starke Zahlen zum abgelaufenen Quartal vorgelegt, hieß es in dem am Montag vorliegenden Kommentar. Vor allem das operative Ergebnis (Ebitda) habe positiv überrascht./rob/niw/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2026 / 07:50 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Verbio

Zusammenfassung: VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy

Unternehmen:
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
42,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
28,37 €		 Abst. Kursziel*:
48,04%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
38,56 €		 Abst. Kursziel aktuell:
8,92%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
39,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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EQS Group EQS-DD: Verbio SE: Alexander von Witzleben, 100 put contracts (10,000 shares) on Verbio SE ordinary shares, strike price EUR 16.00, expiring 12/2026, written and sold at EUR 2,50 each 100 put ...
EQS Group EQS-DD: Verbio SE: Herr Alexander von Witzleben, 100 put contracts (10,000 shares) on Verbio SE ordinary shares, strike price EUR 18.00, expiring 12/2026, written and sold at EUR 3,50 each
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