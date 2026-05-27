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VERBIO Vereinigte BioEnergie Aktie

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Marktkap. 2,47 Mrd. EUR

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WKN A0JL9W

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ISIN DE000A0JL9W6

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Symbol VBVBF

Deutsche Bank AG

VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy

11:21 Uhr
VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
Aktie in diesem Artikel
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
38,92 EUR 1,58 EUR 4,23%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Verbio mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Buy" belassen. Der Biotreibstoff-Hersteller habe ein deutlich angehobenes Ergebnisziele (Ebitda) für das Geschäftsjahr 2025/26 bekanntgegeben, schrieb Manuela Stuerzer in ihrem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Hauptgründe dafür seien die gute Geschäftsentwicklung und ein starker Ethanolmarkt./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Verbio

Zusammenfassung: VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy

Unternehmen:
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
42,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
28,37 €		 Abst. Kursziel*:
48,04%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
38,92 €		 Abst. Kursziel aktuell:
7,91%
Analyst Name:
Manuela Stuerzer 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
39,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

18.05.26 VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy Deutsche Bank AG
14.05.26 VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold Jefferies & Company Inc.
14.05.26 VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy Deutsche Bank AG
13.05.26 VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold Jefferies & Company Inc.
27.04.26 VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy Deutsche Bank AG
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