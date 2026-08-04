VERBIO Vereinigte BioEnergie Aktie
Marktkap. 1,75 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A0JL9W
ISIN DE000A0JL9W6
Symbol VBVBF
VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Verbio nach vorläufigen Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Das operative Ergebnis des Herstellers von Biokraftstoff habe die Konsensschätzung um gut ein Fünftel übertroffen, schrieb Manuela Stuerzer in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zuvor habe das Unternehmen bereits zwei Mal in diesem Jahr die Ziele erhöht./bek/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 07:51 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Verbio
Zusammenfassung: VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Unternehmen:
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
42,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
28,37 €
|Abst. Kursziel*:
48,04%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
29,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
44,83%
|
Analyst Name:
Manuela Stuerzer
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
39,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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