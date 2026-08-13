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WKN A0JL9W

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AI Analyse

Deutsche Bank AG

VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy

13:41 Uhr
VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
Aktie in diesem Artikel
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Verbio mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Buy" belassen. Manuela Stuerzer passte ihre Schätzungen in ihrem am Freitag vorliegenden Kommentar an die vorab veröffentlichten Eckdaten an und sieht ein starkes Geschäftsjahresende des Biokraftstoff-Herstellers./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2026 / 07:58 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Verbio

Zusammenfassung: VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy

Unternehmen:
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
42,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
28,37 €		 Abst. Kursziel*:
48,04%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
30,68 €		 Abst. Kursziel aktuell:
36,90%
Analyst Name:
Manuela Stuerzer 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
39,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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05.08.26 VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy Deutsche Bank AG
04.08.26 VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold Jefferies & Company Inc.
28.05.26 VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy Deutsche Bank AG
18.05.26 VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy Deutsche Bank AG
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EQS Group EQS-DD: Verbio SE: Bernd Sauter, Management Board remuneration: - Long-term bonus 2021/2022 - Loyalty bonus 2024/2025 (50%) - Loyalty bonus 2024/2025 (50%) - in shares, by choice of Management ...
EQS Group EQS-DD: Verbio SE: Theodor Niesmann, Management Board remuneration: - Long-term bonus 2021/2022 - Loyalty bonus 2024/2025 (50%) - Loyalty bonus 2024/2025 (50%) - in shares, by choice of ...
EQS Group EQS-DD: Verbio SE: Stefan Schreiber, Management Board remuneration: - Long-term bonus 2021/2022 - Recognition bonus
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