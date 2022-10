HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Verbio nach Geschäftsjahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Besonders spannend sei das Bioethanol-Segment gewesen mit einer Rekordmarge von 46 Prozent, schrieb Analyst Tim Wunderlich in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Verbio profitiere hier von hohen Preisen und der Auslastung. Im Bereich Erneuerbares Erdgas (RNG) dürfte das überproportionale Wachstum derweil anhalten, dieses Segment sollte in zwei Jahren mehr als die Hälfte des operativen Konzernergebnisses ausmachen./tih/gl