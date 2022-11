HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für Verbio nach Zahlen von 90 auf 125 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das erste Geschäftsquartal des Biokraftstoffherstellers sei unerwartet stark ausgefallen, schrieb Analyst Tim Wunderlich in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Entwicklung des operativen Gewinns (Ebitda) stelle sich wesentlich dynamischer dar als bislang angenommen und das Jahresziel sei bereits nach den ersten drei Monaten dicht in Reichweite. Mit Blick auf Rohstoffpreisrisiken scheine der Vorstand bei der Prognose aber bewusst ein großes Maß an Vorsicht walten zu lassen./mf/tav