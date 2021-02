HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für Verbio nach einer Telefonkonferenz im Anschluss an Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Unternehmenschef Claus Sauter habe einen zuversichtlichen Ausblick geliefert, schrieb Analystin Alina Köhler in einer am Donnerstag vorliegenden Studie zu den Aktien des Biokraftstoffherstellers. Dem wesentlichen Wachstumstreiber Biomethan stehe eine großen Zukunft bevor./la/gl