HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für Verbio angesichts einer erhöhten operativen Gewinnprognose von 81 auf 82 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Alina Köhler passte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie ihre eigenen Schätzungen an die neuen Ziele an. Die Ebitda-Zielmarke von 230 Millionen Euro liege 19 Prozent über den Konsensschätzungen./tih/ajx