HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Verbio auf "Buy" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Wie Analyst Tim Wunderlich in einer am Mittwoch vorliegenden Studie schrieb, bleibt das regulatorische Umfeld für Biosprit in den USA vorteilhaft. Dies lasse auch positive Rückschlüsse auf den deutschen Anbieter Verbio zu. Dessen Präsenz in den Vereinigten Staaten wachse bedeutend, was er in seinen Schätzungen noch nicht berücksichtigt habe./tih/edh