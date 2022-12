HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Verbio nach einem Besuch der Produktionsanlage in Schwedt auf "Buy" mit einem Kursziel von 125 Euro belassen. Das Ergebnisziel (Ebitda) des Biosprit-Herstellers für das Geschäftsjahr 2022/23 erscheine nach wie vor konservativ, schrieb Analyst Tim Wunderlich in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./edh/ck